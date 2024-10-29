В Украине есть тенденция к росту фактов СЗЧ – глава Верховного Суда

На вопрос, насколько в целом ситуация угрожающая, председатель суда ответил: "Угрожающей".

В Украине есть тенденция к увеличению зарегистрированных фактов СЗЧ, дезертирству и неисполнению приказов военнослужащими.

Об этом заявил глава Верховного Суда Станислав Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самопроизвольного оставления части (СЗЧ) есть", – сказал Кравченко.

Он не назвал количество этих преступлений, однако заверил, что большие цифры в СМИ превышают реальную. На вопрос, насколько в целом ситуация угрожающая, глава суда ответил: "Угрожающей".

"Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали. Вопрос есть к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой", — считает глава Верховного Суда.

Ранее адвокат Андрей Писаренко объяснил, какая разница между СЗЧ и дезертирством.

Напомним, 9 октября работники ГБР задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блогера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившего о СЗЧ.

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