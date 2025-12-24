В Украине эта зима будет одна из самых тяжелых, света не будет по 20 часов - детали

Киев / © Associated Press

Реклама

В Украине из-за атакРоссии на электростанции люди остаются без электроэнергии до 15-20 часов.

Об этом заявил министр энергетики Украины Максим Тимченко в соцсети Bloomberg.

"Еще один день, еще одна атака России на нашу энергетическую инфраструктуру - на этот раз на несколько тепловых электростанций ДТЭК - что усиливает нагрузку на систему по мере падения температуры ниже нуля. В некоторых регионах люди уже живут без электроэнергии до 15-20 часов. Россию необходимо остановить. Спасибо за привлечение внимания всего мира к критической энергетической ситуации в Украине этой зимой и наш настоятельный призыв к международной поддержке по: 1. противовоздушной обороне; 2. замене оборудования; 3. финансированию восстановления", - сказал министр.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за массированных обстрелов и критической ситуации в энергосистеме в Украине вводятся расширенные графикиотключений света.