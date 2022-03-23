В Украине ежедневно мониторят цены на социально значимую продукцию: детали

Почти во всех областях Украины была налажена логистика во многих предприятиях, что улучшило ситуацию с ассортиментом товара.

Государственный надзор во время военного положения в Украине осуществляется только для сдерживания роста цен на социально значимую продукцию, гарантируя их доступность для населения и при наличии угрозы, что оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защита окружающей природной среды и безопасности государства.

Об этом сообщает Госпродслужба.

В целях оперативного реагирования и обеспечения контроля над установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на такие товары Госпродслужба ввела ежедневный мониторинг.

Почти во всех областях Украины с 14.03.2022 года была налажена логистика во многих предприятиях, что улучшило ситуацию с ассортиментом товара, а также позволило снизить цены на бакалейную группу товаров, хлебобулочные изделия, некоторую молочную и мясную продукцию, а также на горючее. .

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С учетом сложности времени Госпродпотребслужба призывает субъектов хозяйствования не допускать необоснованное повышение цен на товары, имеющие существенную социальную значимость для населения в период военного положения в стране.

Напомним, Украина приостанавливает экспорт мяса, гречки, сахара и других продуктов.

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