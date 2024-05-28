В Украине фиксируют движение беспилотников: что известно и где объявлена тревога

В ряде областей раздаются сирены.
Во вторник утром, 28 мая, над территорией Украины было зафиксировано движение российских беспилотников. Враждебные БпЛА наблюдают в южной части страны.
Об этом сообщает Командование воздушных сил.
О первых дронах в воздушном пространстве ПС предупредили около 08:00 — БпЛА двигались в направлении Николаевской области. Впоследствии – в направлении Кривого Рога.
В целом военные информируют о нескольких дронах в воздушном пространстве страны:
- несколько БПЛА в южной и восточной частях Кировоградщины, курс северо-западный.
- БпЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северный
- БпЛА в южнее Кривого Рога, курс северный.
Воздушная тревога продолжается в ряде областей. Дольше всего — на Харьковщине — от 04:41.
Впоследствии ПС сообщили:
- БПЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный.
- БпЛА в южной части Кировоградской области постоянно меняет курс.
- БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс северный.
Напомним, ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых бомб. Небезопасно в Харьковской области.