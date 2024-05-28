В Украине фиксируют движение беспилотников: что известно и где объявлена тревога

Во вторник утром, 28 мая, над территорией Украины было зафиксировано движение российских беспилотников. Враждебные БпЛА наблюдают в южной части страны.

Об этом сообщает Командование воздушных сил.

О первых дронах в воздушном пространстве ПС предупредили около 08:00 — БпЛА двигались в направлении Николаевской области. Впоследствии – в направлении Кривого Рога.

В целом военные информируют о нескольких дронах в воздушном пространстве страны:

несколько БПЛА в южной и восточной частях Кировоградщины, курс северо-западный.

БпЛА в северо-восточной части Николаевщины, курс северный

БпЛА в южнее Кривого Рога, курс северный.

Воздушная тревога продолжается в ряде областей. Дольше всего — на Харьковщине — от 04:41.

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 09:30 28 мая.

Впоследствии ПС сообщили:

БПЛА на границе Кировоградской и Черкасской областей, курс северный.

БпЛА в южной части Кировоградской области постоянно меняет курс.

БПЛА в западной части Днепропетровской области, курс северный.

Напомним, ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых бомб. Небезопасно в Харьковской области.

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