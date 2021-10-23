В Украине фиксируют рекордные показатели заражения коронавирусом, смертей и прививок против COVID-19

В Украине фиксируют рекордные показатели заражения коронавирусом, смертей и прививок против COVID-19

За сутки вакцинировалось рекордное количество украинцев — почти 290 тысяч.

На 13 железнодорожных вокзалах и главных аэропортах, где действуют пункты прививки против COVID-19, за два дня усиленного карантина вакцинировали почти две тысячи украинцев.

В Мининфраструктуры обещают, что новые пункты вакцинации откроют на всех вокзалах. Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

С четверга, 21 октября, путешествовать между областями Украины любым общественным транспортом разрешено только после предоставления сертификата вакцинации или отрицательного теста. Впрочем, даже среди работников, скажем "Укрзализныци", привит только каждый третий. Кроме того, не все предоставленные пассажирами сертификаты или справки — подлинные. А за фальшивые сертификаты предусмотрена уголовная ответственность — штраф или даже заключение.

Напомним, за прошедшие в Украине зафиксировали больше 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 483 человека умерли.

Медики констатируют, что суммарное количество больных растет уже 73 дня подряд. Сейчас в Украине COVID-19 имеют более 300 тысяч человек. Единственное, что хоть немного утешает, — рекордное количество прививок, которые сделали украинцы накануне, составляет почти 290 тысяч.

Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 23 тысяч человек, а прививались - почти 290 тысяч

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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