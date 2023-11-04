В Украине фиксируют рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ

В течение прошлой недели более 143 тысяч украинцев заболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. Впрочем, увеличение больных респираторно-вирусными сезонными заболеваниями наблюдается ежегодно.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Простуды, грипп и COVID-19 — традиционные заболевания для осенне-зимнего периода. В настоящее время превышение эпидемического порога зафиксировано только в Тернопольской области. Там заболело 7 102 человека, более 4 тысяч из которых — дети", — говорится в сообщении.

Всего с начала октября в Украине заболело 553 166 украинцев ОРВИ — это простуды, грипп и COVID-19. За последнюю неделю (с 23 по 29 октября) зарегистрировано 143 996 случаев, из них 78 921 — дети до 17 лет.

За последнюю неделю в больницы из-за ОРВИ попали 4 042 человека. Летальные случаи в результате гриппа не зарегистрированы. В отношении COVID-19 врачи выявили 9480 случаев заболевания. Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых один ребенок до 4 лет.

Как сообщалось, в Украине фиксируют заболеваемость гепатитом А. Первые больные уже находятся в Днепропетровской области. Случаи инфицирования выявили в Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской областях.

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