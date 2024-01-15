В Украине фиксируют случаи вируса гриппа типа А и В: медик предупредил об опасности

Медик напомнил, что COVID-19 тоже никуда не пропал.

В Украине зафиксировали случаи гриппа, обусловленного вирусом типа А и В.

Об этом рассказал врач-инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает "Громадське радіо".

Также читайте Как остановить простуду: 9 рекомендованных врачами способов ускорить выздоровление

"Имеем подтвержденные случаи гриппа. Грипп, обусловленный как вирусом гриппа А, так и вирусом гриппа В. Есть немало сообщений как среди взрослых, так и детей. Наплыва в амбулатории нет и это хорошо", — сказал врач-инфекционист.

Лапий напомнил, что COVID-19 никуда не исчез и остается. Медик предположил, что коронавирус скорее всего получает характер сезонной инфекции, такой как грипп, или инфекции, поражающие дыхательные пути.

"Если смотреть на пик осенней волны COVID, он пришелся на конец ноября. По официальным данным, мы теряли более 50 человек в неделю от подтвержденного COVID-19 и имели несколько тысяч человек в неделю госпитализированных с тяжелым течением COVID-19", – говорит медик. .

Также он добавил, что ближе к новому году количество больных уменьшалось, но за первую неделю 2024 года вновь начался рост.

Ранее сообщалось, что в Киеве регистрируют смерти из-за гриппа и COVID-19. Так, за первую неделю 2024 года уже зарегистрировали более 10 тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19.

Читайте также: