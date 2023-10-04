В Украине формируют группы психологов для работы с семьями военных и ветеранами – подробности о новой услуге

Кабмин принял Постановление о реализации пилотного проекта по внедрению комплексной психосоциальной услуги по формированию жизнестойкости. В рамках инициативы сформируют группы психологов и социальных работников, которые будут работать с семьями военных, ветеранов, людьми с инвалидностью, родителями детей с инвалидностью и всеми, кто нуждается в поддержке.

Об этом говорится в сообщении Кабмина и комментарии министерства социальной политики Оксаны Жолнович.

Новая услуга поможет поддержать и укрепить психическое здоровье украинцев, а также снизит общий уровень стресса и тревожности.

Проект охватывает формирование навыков первой психологической помощи близким, предупреждение психологической травматизации.

Больше внимания планируют уделить военнослужащим, ветеранам, семьям с маленькими детьми.

"Эта услуга призвана уменьшить тревожность, дать понимание людям, как вести себя в кризисных ситуациях, как справляться со стрессом, а также – развивать родительские компетенции, поддерживать семьи с детьми, что для нас очень важно, и координировать волонтерские инициативы", – рассказала Оксана Жолнович.

Как будет работать программа

Специалисты будут сначала оценивать потребности человека. Затем предоставят информацию о возможных решениях проблем – от соцзащиты до бесплатной юридической помощи.

Также человек получит психологическую диагностику, консультирование, поддержку и помощь после психологических травм и стрессовых расстройств. Ее научат методам и приемам, которые помогают снижать физический и психологический стресс.

Некоторые направления будут непосредственно касаться психологической поддержки родителей, навыков в уходе за ними, построении отношений.

"Эта услуга также предусматривает обучение волонтеров и помощь в их деятельности. Будут оказывать помощь по жизнестойкости победители, которых изберут на конкурсе Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью", — сообщают в Кабмине.

Правительство призывает местные органы присоединиться к проекту, обеспечив помещение, где будут предоставлять эту услугу.

Напомним о состоянии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое может развиться у человека после переживания напугавшего его события, шокировала или заставила испытывать беспомощность. Как справиться с проблемой, читайте в материале ТСН.ua.

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