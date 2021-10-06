В Украине государственные учреждения все чаще страхуют ответственность руководителей, — эксперт ИНГО Новости компаний

В Украине государственные учреждения все чаще страхуют ответственность руководителей, — эксперт ИНГО Новости компаний

Благодаря такому страхованию компания может компенсировать финансовые убытки, причиненные третьим лицам через управленческие недостатки директора.

В Украине увеличилось количество обращений от украинских компаний по страхованию ответственности директоров и должностных лиц (Directors and Officers Liability — D & O).

Как сообщила специалист департамента андеррайтинга "Страховой компании ИНГО" Надежда Гузий, рост зафиксирован на уровне 20%.

Эксперт отметила, что такой вид страхования пользуется спросом прежде всего на предприятиях государственной собственности и критической инфраструктуры. Это можно объяснить тем, что в управлении государственными компаниями содержатся риски, из-за которых возможно критическое влияние на жизнедеятельность не только отдельного города или региона, но и всей страны.

Потенциальными истцами против руководителей, по словам Надежды Гузий, является большой круг лиц. Среди них — акционеры, сотрудники, экологические группы, регулирующие органы, кредиторы, банки, клиенты, поставщики, таможни и тому подобное.

Большинство претензий подают регулирующие органы и акционеры. Причиной исков от последних часто становится безрассудная деятельность руководителя, повлекшая падение стоимости акций компании или ее неплатежеспособность.

Новый совет директоров часто судится против бывших управленцев из-за ошибочных решений, сотрудники компании — из-за дискриминации или неправомерного увольнения, а пользователи (клиенты) — за искажение или фальсификацию информации.

Благодаря страхованию ответственности директоров и должностных лиц компания может компенсировать финансовые убытки, причиненные третьим лицам через управленческие недостатки руководителя.

Страхование ответственности D & O предусматривает покрытие, состоящее из двух частей — Side A и Side B.

Side A покрывает индивидуальные убытки или ущерб, которые не подлежат возмещению. В этом случае речь идет о вероятности противоправных действий отдельного директора или должностного лица, если компания не желает или не может возмещать такие убытки. Без этого покрытия личные активы виновного лица могут быть конфискованы или их может быть недостаточно для полного урегулирования требования.

Side B — это возмещение затрат компании. Здесь речь идет о случаях, когда компания может и готова возместить отдельном директору или директорам убытки за их возможные противоправные действия. Эта часть покрытия возмещает расходы компании и может рассматриваться как защита балансовой отчетности.

Покрытие ответственности обычно распространяется на всех нынешних, будущих и прошлых директоров, должностных лиц и служащих, выполняющих управленческую или надзорную роль в компании и ее дочерних предприятиях. Договор также может покрывать ответственность неисполнительных директоров.

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