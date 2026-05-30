В Украине готовят более жесткие правила бронирования: нардеп раскрыл подробности

Во время заседания Кабинета министров 30 мая планируют вынести постановление об изменении ряда процессов по бронированию.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, основные изменения бронирования заложены в проекте постановления Кабинета министров.

Повышение зарплатной планки

По новым правилам коэффициент повысят от 2,5 до 3,0. То есть — чтобы работника можно было забронировать, его зарплата должна быть не ниже минимальной, умноженной на 3,0. Это касается критерия средней зарплаты для признания предприятия критически важным. Исключение — государственные и коммунальные предприятия. Они остаются на старых условиях.

В то же время, существуют льготы для предприятий, расположенных на территориях боевых действий, возможных боевых действий или временно оккупированных. Для таких бизнесов также сохраняется старый коэффициент 2,5.

Обязанность самим отменять «лишнее» бронирование

Если предприятие превысило лимит количества зарезервированных, то руководитель обязан в течение десяти рабочих дней подать через портал Действие заявление об аннулировании бронирования.

«Раньше формулировка была мягче („принимать меры“), теперь это четкая обязанность („подает“, а не „может подать“)», — подчеркнул депутат.

Кроме того, по новой норме, если критически важная структура превышает установленные лимиты, то это становится основанием для отмены самого статуса критически важного.

Учет «совместителей» и имеющих другую отсрочку

Работники, имеющие отсрочку по другим причинам (ст. 23 Закона о мобилизации), а также рабочие по совместительству на нескольких предприятиях, числятся в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы.

Более жесткие требования к резидентам «Дія Сіті»

Теперь недостаточно просто быть резидентом «Дія Сіті». По новым нормам следует отвечать требованиям ст. 5 Закона о цифровой экономике, подтверждаемого налоговыми расчетами за последние 6 месяцев.

В Едином перечне теперь будет больше информации о том, каким именно критериям отвечает предприятие.

Просмотр отраслевых и региональных критериев

Органы власти должны пересмотреть критерии так, чтобы они применялись только к предприятиям, действительно критически важным. Речь идет о том, чтобы минимизировать «искусственное» бронирование.

Дать вступление в силу

В постановлении Кабмина есть несколько сроков, касающихся изменений в бронировании:

до 10 июня 2026 г. — пересмотр отраслевых/региональных критериев;

до 1 июля 2026 — анализ соответствия предприятий новым критериям;

до 1 сентября 2026 г. — пересмотр ранее принятых решений; старые решения о критической важности действуют не дольше, чем до этой даты;

повышение коэффициента до 3,0 и некоторые нормы вступают в силу с 1 сентября 2026-го, остальные со дня опубликования.

Бронирование в Украине — что известно об изменениях

Министр экономики Алексей Соболев подчеркнул, что бизнес установили дедлайн, чтобы подтвердить критичность для бронирования работников. Они должны пройти этот механизм до 1 сентября.

Народная депутат Нина Южанина отмечает то, что получить бронирование станет сложнее , потому что правительство хочет убрать «лазейки». Да, некоторые предприятия могут потерять статус критических. В течение трех месяцев все должны фактически повторно пройти подтверждение критичности. Эти критерии будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

В то же время депутат Галина Янченко сообщила, что изменится количество забронированных. Новым постановлением уберут схему бронирования одних и тех же работников на нескольких предприятиях.

