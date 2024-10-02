В Украине готовят еще один законопроект для СЗЧшников: что он будет предусматривать

В Верховной Раде работают над законопроектом, который позволит полностью освободить от уголовной ответственности военнослужащих, которые самовольно покинули часть (осуществили СЗЧ (СОЧ)), но решили вернуться в армию.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает hromadske.

От предыдущего закона № 11322, декриминализирующего первое СЗЧ, этот документ будет предусматривать, что уголовное производство даже не будет открываться.

"Нынешний закон работает, но только тогда, когда человек уже уведомлен о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности. А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих удерживает от возвращения на военную службу", – отметил депутат.

По его словам, СЗЧшникам хотят дать возможность вернуться в военную службу без страха судимости.

Вениславский считает, что этот документ поможет нивелировать факторы понижения темпов мобилизации. В то же время, нардеп заверил, что пока о "радикальных мерах" мобилизации, в частности по снижению призывного возраста, речь не идет.

Также Вениславский прокомментировал информацию о том, что в СЗЧ якобы находится более 100 тысяч военных. Он заверил, что подобная информация не соответствует действительности. Нардеп говорит, что "их меньше", но не может разглашать закрытую информацию.

На вопрос, нет ли после случая публичного СЗЧ Гнезделова парламентских дискуссий о четких сроках службы, Вениславский ответил:

"Мы на заседании будем эти вопросы поднимать. Ожидаем встречи министра. Сейчас я не готов это комментировать. Мы ожидаем эту информацию от министра обороны".

Раньше мы писали, кто такой Сергей Гнездилов и как Сеть отреагировала на его поступок – публичное СЗЧ.

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