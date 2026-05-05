В Украине готовят изменения в систему бронирования работников: что нового и когда примут

Правительство обсуждает возможную реформу подходов к определению критических предприятий и бронированию работников, которая может быть принята уже в мае.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач.

«Сейчас рассматриваются разные сценарии — от полной отмены до верификации уже предоставленных статусов критических предприятий и пересмотра критериев», — сказал эксперт.

По словам Длигача, нынешняя система нуждается в изменениях, поскольку около 80% бизнесов не имеют забронированных работников, что создает риски для экономики.

Эксперт также отметил, что замена действующей модели на подход с «критическим персоналом» могла бы снизить злоупотребления и потенциально увеличить поступления в бюджет. Решение, по его словам, может потребовать утверждения Верховной Рады.

Отметим, что в Украине военное положение и мобилизация продлены до августа 2026 года, а части граждан после 4 мая нужно переоформлять отсрочки. В то же время в Минобороны сообщали, что для ряда категорий украинцев отсрочка продолжается автоматически при условии, если основания остаются в силе и подтверждены в государственных реестрах. Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью, многодетных родителях, студентах, педагогах, лицах, которые ухаживают за больными родственниками, а также некоторые другие категории. При отсутствии актуальных данных в реестрах гражданам необходимо обратиться в ЦНАП для подтверждения права на отсрочку.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк уже предупреждал, что в Украине могут пересмотреть правила бронирования работников из-за нехватки мобилизационного ресурса. Представители ВСУ смогут привлекать в армию квалифицированных специалистов с предприятий, сняв с них бронь.

В свою очередь член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее сообщал, что в Украине рассматривают альтернативные подходы к бронированию работников во время мобилизации. В частности, речь идет о возможности привлечения бизнеса в пополнение рядов Вооруженных сил: предприятия, желающие сохранить ключевых специалистов, могут способствовать рекрутингу нескольких человек для службы вместо одного работника. По словам депутата, такая модель рассматривается как один из вариантов и нуждается в дальнейшем обсуждении.

