В Украине готовят масштабную индексацию пенсий: кто получит на 1 тыс. грн больше в марте

В Украине в марте должна пройти индексация пенсий. Подобные планы подтверждают и в Министерстве соцполитики.

По предварительным расчетам Минсоцполитики, индексация может составить около 13%. Однако конкретную сумму надбавки для каждого пенсионера назвать пока нельзя. По предварительным подсчетам, прибавку в размере 1 тыс. грн получат украинцы, которые сейчас получают "чистую" пенсию в размере 7 692 грн.

Об этом стало известно из интервью министр соцполитики Оксаны Жолнович для "Укринформа".

"Мы не рассматриваем никаких вариантов переноса. Мы планируем выполнять все наши стандарты, которые запланированы в пределах этого года. Конечно, могут быть чрезвычайные обстоятельства. Это война. Но сейчас в текущем варианте мы планируем делать эту индексацию", – рассказала Жолнович.

Индексация запланирована на март. Раньше ее провести невозможно, потому что данные статистики поступают не раньше февраля. Без статистики рассчитать точный размер индексации невозможно.

Так, по формуле размер индексации считают следующим образом: 50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста зарплаты (годового с учетом последних 36 месяцев).

Точный размер сказать сложно, однако и в Минфине, и в Минсоцполитике ожидают, что это будет около 13%. Однако это не означает, что все пенсии повысят именно на 13%. Размер прибавки зависит и от других факторов.

В частности, будут повышать "голую пенсию". Это размер выплаты, который рассчитали по формуле. И размер пенсии по формуле может быть меньше, чем фактический. Так, в Украине пенсии увеличивают и по возрастным категориям, и за стаж. Так что некоторые украинцы вместо прибавки в 13% могут получить повышение всего, например, на 7%.

В то же время, не будут повышать пенсии, которые не успели "устареть". Индексация нужна для того, чтобы осовременить пенсии, назначенные много лет назад. Украинцы, получившие выплаты в прошлом и даже в позапрошлом годах, скорее всего, останутся без мартовской индексации.

Напомним, пенсионная реформа в Украине продолжается, и условия выхода на заслуженный отдых постепенно усложняются. Как сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины, в 2024 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет понадобится не менее 31 года страхового стажа.

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