В Украине готовят масштабную реформу военной службы: Шмыгаль рассказал, что изменится

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Реклама

В Украине планируется ввести масштабную реформу, направленную на перевод на контрактную форму службы. Новая модель подразумевает возможность выбора должности и места службы, а также значительное повышение денежного довольствия.

Об этом министр обороны Денис Шмыгаль сказал в ходе совместного с президентом Украины брифинга для журналистов.

Министр раскрыл основные детали будущих контрактов, которые будут доступны как действующим мобилизованным, так и контрактникам.

Реклама

«Контракты касаются всех и в первую очередь направлены, собственно, на действующих военнослужащих, контрактников и действующих мобилизованных. Они будут вправе заключать такие контракты. Срок контракта один год, два, три, четыре, пять лет, то есть можно выбирать. Единственное, что после двух лет и более срока контракта будет отсрочка от мобилизации во время военного положения на 12 месяцев. Это пример, как и для договора 18-24. Для годовалого контракта такой возможности не будет», — сообщил Денис Шмыгаль.

А в контаркте на один год такой отсрочки не будет. Он также добавил, что исследованиями Генерального штаба и Министерства обороны Украины, базовым уровнем заработной платы и 50-60.000 гривен.

«Разработка контрактов предусматривает изменения в законодательстве и нескольких постановлениях Кабинета Министров Украины. Сейчас эти документы находятся в работе. По сути, часть из них находится на согласовании в ЦОВ (ред.Центральные органы исполнительной власти). Как только они будут готовы, я думаю, уже в начале следующего года это будет внесено соответственно для рассмотрения и публичного внимания», — заявил Шмыгаль.

Шмигаль уточнил, что для реализации этой реформы необходимо изменить законодательство. В частности, о годовом контракте для лиц старше 25 лет и принять ряд подзаконных актов.

Реклама

«Как только они будут готовы, я думаю, уже в начале следующего года это будет внесено соответственно для рассмотрения и публичного внимания», — подытожил министр обороны.

Напомним, в украинской армии в ближайшее время будет расширен перечень бригад, которые будут набирать на военную службу по контракту добровольцев от 18 до 24 лет.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готовится к авиационному прорыву: первые шведские истребители Gripen могут появиться в украинском небе уже в следующем году. А с 2033 Киев планирует полностью освоить технологии и наладить собственное производство этих боевых машин.