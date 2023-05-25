В Украине готовят наказание для мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны

В Украине планируют ввести наказание для мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. Наказывать нарушителей будут по их возвращении в страну.

Об этом главе МВД Украины Игорь Клименко рассказал в интервью "РБК-Украина".

Министр отметил, что на сегодняшний день в Украине не существует никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в страну.

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"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", – сказал Клименко.

По его мнению, это будет общая инициатива правительства и парламента: "Я думаю, это будет закон".

Глава МВД добавил, что на сегодняшний день изучается международный опыт в этом вопросе.

"Каким образом обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", — рассказал Клименко.

Напомним, мужчинам в возрасте 18-60 лет во время военного положения запрещено выезжать за границу. Но есть исключения. Кому из мужчин можно выезжать за границу, на каких основаниях и какие документы для этого нужны, читайте в материале ТСН.ua.

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