В Украине готовят новые правила для водителей: штрафы дифференцируют, а контроль усилят

Суд, штраф / © Pixabay

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о подготовке изменений, которые должны повысить безопасность дорожного движения. Соответствующие инициативы она обсудила с министром внутренних дел и представителями правительства.

Об этом Свириденко написала в Telegram .

В частности, речь идет о введении градации штрафов в зависимости от уровня превышения скорости. Также предлагается усилить ответственность для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

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По словам Свириденко, нововведения не тронут большинство водителей, ведь прежде всего будут касаться тех, кто регулярно создает опасность на дорогах.

По данным автоматической системы фиксации нарушений, за последний год почти 2,9 тысячи водителей превышали скорость более 50 раз. Еще более 35 тысяч человек были зафиксированы камерами более десяти раз, а почти 12,5 тысяч — более двадцати раз.

Ожидается, что в ближайшее время министерство внутренних дел обсудит подготовленные предложения с народными депутатами.

Кроме того, правительство продолжает расширять систему автоматической фиксации нарушений. Сейчас на дорогах Украины работает около 377 камер контроля скорости, и их количество планируется увеличить до 410.

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Отдельное внимание уделяется и урегулированию использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. По словам премьер-министра, за первые пять месяцев 2026 года количество ДТП с их участием выросло на 66,8%.

В правительстве отмечают, что новые правила должны быть четкими и понятными, ведь дорожно-транспортные происшествия приводят к гибели и травмированию людей, в том числе детей.

Напомним, украинским водителям в ряде случаев могут грозить штрафы до 34 тысяч гривен за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Высокие санкции предусмотрены, в частности, за систематические или грубые нарушения, такие как повторные инциденты превышения скорости, опасное поведение на дороге или другие случаи, представляющие повышенный риск. В зону риска могут попасть водители, которые регулярно нарушают ПДД или игнорируют технические требования к автомобилю. В случае повторных нарушений законодательство разрешает не только штрафы, но и дополнительные санкции вплоть до лишения права управления транспортом. Такие изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и уменьшение количества аварий в Украине.

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