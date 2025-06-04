В Украине готовят новые штрафы для водителей: за что будут наказывать и кого защищать

В Украине хотят усилить ответственность перевозчиков за нарушение права льготников на бесплатный проезд

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Верховная Рада Украины рассматривает законопроект №13331, который может существенно изменить правила перевозки пассажиров. Предлагается ввести новые штрафы для водителей и перевозчиков, которые отказывают в бесплатном проезде льготным категориям граждан или создают препятствия для их транспортировки. Об этом пишет SUV News.

Значительные штрафы за нарушение прав льготников

Согласно инициативе народных депутатов, размер штрафов за такие нарушения будет составлять от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это эквивалентно суммам от 1700 до 3400 гривен. Новые правила, а соответственно и санкции за их невыполнение, будут распространяться на все виды общественного транспорта: автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи, железнодорожный и авиатранспорт.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) Депутаты отмечают, что законопроект позволит защитить социально уязвимые слои населения. На сегодня в Украине более 4 миллионов граждан имеют право на бесплатный проезд. К ним принадлежат пенсионеры, ветераны, лица с инвалидностью, участники боевых действий и многодетные семьи.

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Почему это важно

Проблема отказа в бесплатном проезде льготникам достаточно распространена, несмотря на действующие законодательные нормы. Это часто приводит к конфликтным ситуациям и нарушению прав людей, наиболее нуждающихся в социальной поддержке. Народные избранники считают такие случаи недопустимыми, ведь бесплатный проезд для таких людей является жизненной необходимостью, учитывая их неудовлетворительное материально-финансовое положение. В Раде надеются, что ужесточение ответственности для перевозчиков поможет эффективно урегулировать эти конфликты и обеспечить соблюдение прав пассажиров.

Перспективы принятия законопроекта

Законопроект №13331 находится на этапе рассмотрения в профильных комитетах Верховной Рады. В случае получения предварительного одобрения он может быть вынесен на рассмотрение сессионного зала уже в ближайшее время. Эксперты оценивают перспективу принятия этого закона как высокую, что свидетельствует о его актуальности и важности для общества.

Напомним, в Раде готовят радикальное повышение штрафов. За непропуск транспорта экстренных служб водителей хотят штрафовать на 51 000 грн.