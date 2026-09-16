В Украине готовят новые штрафы для водителей: за что можно "влететь" на 34 тысячи грн

Мотоцикл (иллюстративное фото) / © pixabay.com

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий штрафы за управление автомобилями и мотоциклами с превышением допустимого уровня шума. Во время военного положения размер взыскания может составлять от 17 до 34 тысяч гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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© Ярослав Железняк / Facebook

По его словам, законопроект №15358 за основу поддержал 261 депутат.

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Новые штрафы предлагают применять не ко всем громким автомобилям и мотоциклам, а к транспорту, который после переоборудования превышает допустимые нормы шума. В первую очередь речь идет о модифицированных выхлопных системах и форсированных двигателях.

Точные технические параметры и способ измерения шума депутаты планируют определить при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Авторы инициативы отдельно обращают внимание на военный контекст: резкие звуки двигателей в вечернее и ночное время могут напоминать звук воздушной атаки и усиливать стресс, в частности, у людей с ПТСР.

Для мирного времени предлагают более низкие санкции: 8,5 тысяч гривен за первое нарушение и 17 тысяч — за повторное.

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Напомним, что в среду, 16 сентября, Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №15348 о новой системе штрафов за превышение скорости. За документ проголосовали 225 депутатов — для принятия не хватило одного голоса.

Законопроект предлагал штрафовать водителей в зависимости от уровня превышения скорости: от 680 грн за превышение более чем на 20 км/ч до 3400 грн – более чем на 80 км/ч. Для водителей, пять и более раз в течение года привлекавшихся к ответственности за отдельные нарушения, предусматривался штраф в 17 тысяч грн.

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