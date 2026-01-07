В Украине готовят новый Трудовой кодекс: Свириденко объяснила, что изменится

Юлия Свириденко

Кабинет Министров принял проект нового Трудового кодекса Украины, который должен был заменить советские нормы 1971 года. Документ стал фундаментом реформы рынка труда и частью Стратегии занятости населения к 2030 году.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, над документом работали более двух лет, привлекая бизнес, профсоюзы и международных партнеров. Новый кодекс призван сделать трудовые отношения прозрачными и вывести из «тени» рынок.

Кодекс закрепляет четкие признаки трудовых отношений. Документ определяет 8 признаков трудовых отношений. Это поможет снизить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. Предварительные оценки детенизации рынка труда — 43 млрд грн в год», — отметила Свириденко.

Главные изменения для работников и бизнеса:

Легализация занятости. Установлены 8 четких признаков трудовых отношений, что поможет отделить официальную работу от скрытого найма.

Разнообразие договоров. Количество видов трудовых соглашений увеличивается с 6 до 9. Официально урегулирована дистанционная, надомная работа и работа с нефиксированным графиком.

Европейские стандарты заработной платы. Минимальная заработная плата будет теперь определяться как процент от средней по стране, согласно нормам ЕС.

Равенство для родителей. И мать, и отец получают право на два месяца отпуска по уходу за ребенком, а также возможность работать дистанционно при наличии детей.

Цифровая революция. Электронный документооборот в трудовой сфере становится равноценным бумажному.

Первая работа. Для студентов внедряется «учащийся трудовой договор», что позволит легально совмещать обучение с практикой.

Реформа инспекции труда. Вводится риск-ориентированный подход к проверкам.

«Следующий шаг — рассмотрение проекта в первом чтении в зале парламента. Мы рассчитываем на поддержку народных депутатов и конструктивную работу над документом между чтениями», — отметила Свириденко.

