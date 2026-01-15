В Украине готовят обновление правописания: в Раде зарегистрировали постановление

Правописание / © pixabay.com

В Верховной Раде инициируют масштабное усиление роли украинского языка в государстве. Соответствующий проект постановления №14334 предусматривает обновление правописания, очищение языка от колониальных наслоений и внедрение новых стандартов в законодательство.

Об этом говорится в документе на официальном сайте Рады.

Главные нововведения и термины

В документе отмечается, что этот проект ставит перед профильными институтами конкретные дедлайны для реформирования языкового пространства. Национальная комиссия по стандартам государственного языка должна подготовить обновленную редакцию украинского правописания до 1 февраля 2026 года.

До 1 марта 2026 НАН и Академия правовых наук проанализируют действующее законодательство на предмет использования чисто украинских терминов вместо заимствований. Кабмин обязан до марта этого года разработать уникальный государственный шрифт для официальных документов парламента.

Авторы проекта предлагают комплексно подойти к языковому вопросу, сосредоточившись на следующих направлениях:

Дерусификация. Удаление русскоязычных элементов из структуры языка и развитие украинского словообразования. Инфопространство и образование. Создание устойчивой украиноязычной среды на всех уровнях — от детских садов до медиа. Деколонизация названий. Очистка топонимов и других имен собственных (онимов) от последствий колониального прошлого.

«Принятие проекта постановления направлено на усиление реализации конституционного статуса украинского языка как государственного, обеспечение его образцового применения в правотворчестве, образовании, медиа и других сферах общественной жизни», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Контроль и ответственность

Отмечается, что отдельный блок поручений получил Комитет по гуманитарной и информационной политике. Депутаты должны наработать механизмы, которые:

распространят языковые требования на соцсети и онлайн-медиа ;

защитят работников от дискриминации по языковому признаку;

установят четкую процедуру ответственности за нарушение языкового законодательства.

В документе говорится, что внедрение этих норм должно гарантировать право каждого гражданина на получение услуг и информации на государственном языке во всех областях коммуникации.

Напомним, в Вене планируется расширить языковые возможности для украинских школьников. С сентября 2026 года украинский язык могут включить в учебные программы как второй иностранный язык в двух средних школах австрийской столицы.