В Украине готовят перекрытие Каховского водохранилища: когда именно и что это даст

В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что основная задача – как можно быстрее восстановить Каховское водохранилище и водоснабжение в пострадавшие области.

"Укргидроэнерго" работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища и приступит к его строительству сразу после освобождения региона.

Об этом в пресс-службе компании сообщили 12 июня.

"Укргидроэнерго и проектный институт работают над проектом возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища и будут готовы к началу работ сразу после деоккупации региона. Основная задача – восстановление Каховского водохранилища и водоснабжения пострадавших областей как можно быстрее", – отмечается в заявлении.

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Какая ситуация после подрыва Каховской ГЭС на 12 июня

По данным "Укргидроэнерго", уровень воды в Днепре на отметке Херсон за сутки снизился на 57 см и к утру 12 июня составил 3,62 м. В то же время глава Херсонской ОВА Александр Прокудин информировал, что за сутки в области вода упала на 64 см и сейчас достигает отметки 3,29 м. Подтопленными остаются 46 населенных пунктов: 32 – на правом берегу и 14 – на захваченном россиянами левом. Эвакуация жителей региона продолжается по сей день.

По информации от Минсреды на 11 июня, Каховское водохранилище потеряло почти 13,95 куб. км воды, то есть обмелело почти на 70%.

Восстановление Каховской ГЭС

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заверил, что Каховская ГЭС "точно будет построена на том же месте. Она будет отстроена, и мы это с вами обязательно сделаем".

В Минэкономики Украины уже подсчитали, что стоимость строительства новой Каховской ГЭС может составить около 1 млрд. дол.

Заметим, на необходимости восстановления ГЭС настаивает урбанист Виталий Селик. Он объяснял, что Каховское водохранилище насыщает жизнью весь юг Украины: Запорожскую, Херсонскую, Днепропетровскую области. Если ГЭС не восстановить, то с юга государства будут вынуждены переехать около 1,5 млн. человек.

По мнению эколога Александра Соколенко, восстановление ГЭС излишне. Он считает, что проще построить новую дамбу, а сооружения для генерации электроэнергии не строить. Это было бы в несколько раз быстрее.

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