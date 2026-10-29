В Украине готовят полный запрет на русскоязычный культурный контент: что изменится

Русскоязычный контент может стать незаконным

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В Украине планируется окончательно запретить любой русскоязычный культурный продукт в публичном пространстве. Соответствующие законодательные правки уже подготовлены и направлены на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом в интервью «Hromadske» сообщила языковая омбудсманка Елена Ивановская.

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В Украине готовят полный запрет на русскоязычный культурный контент

По ее словам, изменения затронут как языковое законодательство, так и Закон Украины «О культуре».

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Главное нововведение касается статьи 15 Закона Украины «О культуре». Действующая версия нормы предусматривала лишь ограничения по исполнению музыкальных произведений гражданами РФ.

Новый же документ призван полностью вывести из правового поля любой русскоязычный контент независимо от исполнителя.

«Это подкреплено теми поправками, которые мы предложили как к действующему языковому закону, так и тем изменениям, которые, надеюсь, будут в Законе „О культуре“. В частности, в статье 15-й, где вне закона окажется русскоязычный культурный продукт. Речь идет и о русскоязычных музыкальных произведениях, которые сегодня, к сожалению, еще слушают, а иногда и исполняют граждане Украины в публичном пространстве», — отмечает языковой омбудсмен.

Образование, кружки и секции: где будут требовать украинский

Законодательные инициативы также четко определяют требования к языку общения в образовательной и внешкольной областях. Речь идет о том, что государственный язык должен быть единственным языком преподавания, общения и услуг в любых учебных заведениях, секциях и кружках. Исключение будут иметь только заведения для национальных меньшинств.

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Елена Ивановская подчеркнула, что любая образовательная или внешкольная деятельность является частью публичной сферы и предоставлением услуг, а следовательно, подпадает под действие ст. 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Сейчас разработанные комитетом предложения ожидают рассмотрения парламента в первом чтении.

Русский язык: последние новости

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, вводящий строгие штрафы до 170 тысяч гривен за включение российской музыки в украинских кафе, барах, ресторанах и магазинах. Авторы инициативы отмечают, что песни государства-агрессора являются инструментом пропаганды, а действующие ранее штрафы от 17 до 170 гривен были символическими.

Согласно проекту закона, при обслуживании клиентов запрещается включать композиции на языке агрессора, а размер штрафов будет зависеть от систематичности нарушений в течение года. За первое нарушение придется заплатить от 8 500 до 17 000 гривен, за второе — от 17 000 до 85 000 гривен, а за третье и каждое следующее — от 85 000 до 170 000 гривен.

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Новый механизм контроля не будет предусматривать время на устранение проблемы, а право на персональное обслуживание на языке заказчика официально не будет распространяться на музыкальное сопровождение.

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