В Украине готовят повышение стипендий для студентов: в МОН наработают решение

Министерство образования и науки Украины наработает решение о повышении стипендий для студентов профессиональных колледжей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей рабочей поездки в Ровно, где он пообщался со студенческой молодежью.

В ходе встречи с учащимися и руководителями предприятий, помогающих им с трудоустройством, Глава государства обсудил подготовку специалистов и популяризацию профессионального образования. Одной из главных тем разговора стало финансовое обеспечение будущих специалистов.

«Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения наработает Министерство образования и науки», — сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Президент подчеркнул, что развитие профессионально-технического направления сейчас является приоритетом для государства. По его словам, прикладные профессии критически необходимы Украине для обеспечения стабильности экономики во время войны, а также для будущего масштабного восстановления страны.

«Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась экономически прежде всего. Благодарю каждого, кто выбирает для себя этот путь», — добавил Зеленский.

Глава государства также выразил признательность европейским партнерам, помогающим Украине модернизировать заведения профессионального образования.

Напомним, Министерство образования и науки отменило приказ №910, ограничивающий возобновление на обучении и переводе студентов на дневную и дуальную формы через мобилизационные процессы. Суд признал документ противоправным.

