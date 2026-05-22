В Украине готовят повышение стипендий для студентов: в МОН наработают решение
В ходе визита в Ровно Владимир Зеленский поддержал инициативу увеличения выплат студентам и поручил Министерству образования наработать соответствующий механизм.
Министерство образования и науки Украины наработает решение о повышении стипендий для студентов профессиональных колледжей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей рабочей поездки в Ровно, где он пообщался со студенческой молодежью.
В ходе встречи с учащимися и руководителями предприятий, помогающих им с трудоустройством, Глава государства обсудил подготовку специалистов и популяризацию профессионального образования. Одной из главных тем разговора стало финансовое обеспечение будущих специалистов.
«Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения наработает Министерство образования и науки», — сообщил Владимир Зеленский в своих соцсетях.
Президент подчеркнул, что развитие профессионально-технического направления сейчас является приоритетом для государства. По его словам, прикладные профессии критически необходимы Украине для обеспечения стабильности экономики во время войны, а также для будущего масштабного восстановления страны.
«Наши Вооруженные Силы делают все, чтобы Украина жила, развивалась экономически прежде всего. Благодарю каждого, кто выбирает для себя этот путь», — добавил Зеленский.
Глава государства также выразил признательность европейским партнерам, помогающим Украине модернизировать заведения профессионального образования.
Напомним, Министерство образования и науки отменило приказ №910, ограничивающий возобновление на обучении и переводе студентов на дневную и дуальную формы через мобилизационные процессы. Суд признал документ противоправным.