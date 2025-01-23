В Украине готовят реформу, как привлечь в армию 18-25-летних: что известно

Украина готовит реформу по вербовке в армию молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Реформа вовлечения в армию людей в возрасте 18-25 лет находится на завершающей стадии разработки.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента и бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью Associated Press.

В своем первом интервью иностранным СМИ с момента вступления в новую должность осенью прошлого года заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса сказал, что Украина изучает новые варианты набора в армию, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная с советских времен, малоэффективна.

В издании отмечают, что хотя прошлой весной Украина приняла закон о мобилизации и снизила возраст призыва с 27 до 25 лет, эти меры не оказали необходимого влияния, чтобы восполнить ее ряды или компенсировать потери на поле боя.

Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом". Он включает в себя:

финансовые стимулы,

четкие гарантии обучения,

мероприятия по обеспечению диалога между солдатами и командирами.

План направлен на привлечение преимущественно 18-25-летних, освобожденных от мобилизации, а также украинцев, имеющих право на отсрочку или освобожденных после принятия закона о мобилизации.

"Обеспечить командира подразделения и военнослужащего-контрактника, установить открытые и профессиональные отношения между ними, а также очертить четкие границы, понятные для обоих. По моему мнению, это важно для эффективного диалога", — считает Палиса.

Усилия, которые, по словам Палисы, находятся на завершающей стадии, могут помочь ответить на призывы администраций Байдена и Трампа о том, что Украина может расширить кадровый потенциал для ВСУ путем снижения призывного возраста.

Палиса сказал, что Офис президента в сотрудничестве с Кабинетом министров и Министерством обороны проверяет, почему усилия по мобилизации не удались.

"Мы действительно имеем огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, сейчас это больше, чем то, что нам сейчас нужно для решения тех или иных задач на передовой", – сказал он. "Механизм, который у нас сейчас есть, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы".

Советник главы ОП говорит, что существует настоятельная потребность в реформах для улучшения координации и эффективности.

"(Нам нужно) адаптировать структуру к логике современной войны, что позволит нам быть более эффективными и не даст нам повторять те же ошибки. Это то, что нужно сделать. Другого пути нет", — подытожил Павел Палиса и добавил, что намерен вернуться к своей роли в поле боя после завершения этой миссии.

Напомним, что советник Трампа Майк Уолтц заявил, что Украине нужно мобилизовывать с 18 лет.

В свою очередь президент Зеленский в Давосе заверил, что не будет снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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