Реформа мобилизации в Украине: как изменятся контракты и сроки службы в ВСУ

Мобилизация

Украинская армия начинает постепенный переход на контрактную основу, которая должна стать альтернативой нынешней модели мобилизации. Новая система предусматривает установление четких сроков службы для военных и возможность поэтапного освобождения тех, кто был призван ранее.

Новая система контрактов и сроки службы

По словам Александра Сырского, сейчас основной упор делается на сочетании рекрутинга с мобилизацией. Военнослужащим будут предлагать добровольные контракты с фиксированным временем пребывания в армии.

Источники Украинской правды отмечают, что сроки будут зависеть от должности:

10 месяцев — для действующих военных на боевых должностях;

14 месяцев — для новобранцев на боевых должностях;

2 года — для всех других должностей (тыловые службы, пилоты БПЛА, медийщики).

Согласно данным УП, подписание контракта предоставит право на демобилизацию и индивидуальную отсрочку от следующего призыва. Однако вопрос терминов остается дискуссионным.

«Консенсуса по срокам службы нет. Генштаб против. Позиция военного руководства сводится к тому, что в случае масштабной демобилизации значительно снизится комплектация войска», — отметил источник в Офисе президента.

Поэтапное увольнение и управление кадрами

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что развитие контрактной составляющей является ключом к началу увольнения мобилизованных.

«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность, начиная уже с этого года, поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев», — заявил глава государства.

Реформа также предполагает изменение подходов к комплектации подразделений и управлению персоналом.

«Умная» мобилизация от Залужного — что известно

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предложил концепцию «умной» мобилизации, опирающейся на технологии и научный подход. Он подчеркнул, что скорая демобилизация пока невозможна, а обещания о ней назвал опасным популизмом. Вместо этого он выделил три варианта развития системы:

1.Профессиональная модель с привлечением частного сектора. В основе — финансовая мотивация добровольцев и участие частных военных компаний. Это позволило бы большинству гражданских продолжать привычную жизнь, а бизнес мог взять на себя даже подготовку офицеров.

2.Национальная готовность по израильскому образцу. Это всеобщая мобилизация, но с прозрачными правилами и акцентом на интеллект. В этом сценарии в армию привлекают молодых специалистов, внедряют регулярные ротации и устанавливают конкретные сроки службы.

3.Переходный формат. Временный вариант, подразумевающий модернизацию текущей системы через честный диалог с молодежью. Он включает привлечение частных фирм к отдельным военным задачам и четкое информирование граждан о том, сколько будет продолжаться обучение и пребывание на фронте.

В то же время Залужный предостерег от скорых решений, назвав обещания мгновенной демобилизации «опасным популизмом», поскольку обороноспособность страны должна оставаться приоритетом в продолжительной войне.

Напомним, бронирование могут получить студенты, которые не только учатся, но и работают. Для этого им нужно аннулировать отсрочку, предоставленную на обучение. Впрочем, именно в этом рискованный момент.

Ранее юристы объяснили, что делать, если гражданин незаконно был поставлен на военный учет. Важно, что в таком случае военнообязанный имеет полное право обжаловать это решение.

