- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине готовят цифровую революцию для водителей: как теперь будет проходить экзамен на водительские права
В настоящее время ведется активная работа над цифровизацией центров, предоставляющих услуги водителям.
В Украине готовятся к запуску онлайн-экзаменов на водительские права с использованием искусственного интеллекта. Новый формат подразумевает возможность прохождения теоретической части дистанционно, без необходимости посещать сервисные центры МВД.
Об этом рассказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.
«Мы хотим запустить, с министром (главой МВД Игорем Клименко — ред.) согласовали, достаточно революционную вещь — сначала будет пилотирование, бета-тест», — сообщил он.
По словам министра, цель проекта — минимизировать физическое присутствие кандидатов в водители, сделав весь процесс максимально цифровизированным.
В частности, речь идет о возможности доставки водительского удостоверения по почте.
«Онлайн можно будет сдать теоретическую часть экзамена, что позволит убрать человеческий фактор и постороннее влияние», — добавил Федоров.
Система будет использовать искусственный интеллект, отслеживающий модель поведения пользователя во время теста. Это поможет обеспечить прозрачность и объективность экзамена.
«Мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ МВД. ИИ трекает поведение, это очень интересно», — подчеркнул министр.
Напомним, народные депутаты предлагают отменить бумажные медсправки для водителей и ввести электронные выводы. Это должно повысить прозрачность проверок.