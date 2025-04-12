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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

В Украине готовят цифровую революцию для водителей: как теперь будет проходить экзамен на водительские права

В настоящее время ведется активная работа над цифровизацией центров, предоставляющих услуги водителям.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Онлайн-экзамен на водительские права: искусственный интеллект будет следить за честностью прохождения теста

Онлайн-экзамен на водительские права: искусственный интеллект будет следить за честностью прохождения теста / © УНИАН

В Украине готовятся к запуску онлайн-экзаменов на водительские права с использованием искусственного интеллекта. Новый формат подразумевает возможность прохождения теоретической части дистанционно, без необходимости посещать сервисные центры МВД.

Об этом рассказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

«Мы хотим запустить, с министром (главой МВД Игорем Клименко — ред.) согласовали, достаточно революционную вещь — сначала будет пилотирование, бета-тест», — сообщил он.

По словам министра, цель проекта — минимизировать физическое присутствие кандидатов в водители, сделав весь процесс максимально цифровизированным.

В частности, речь идет о возможности доставки водительского удостоверения по почте.

«Онлайн можно будет сдать теоретическую часть экзамена, что позволит убрать человеческий фактор и постороннее влияние», — добавил Федоров.

Система будет использовать искусственный интеллект, отслеживающий модель поведения пользователя во время теста. Это поможет обеспечить прозрачность и объективность экзамена.

«Мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ МВД. ИИ трекает поведение, это очень интересно», — подчеркнул министр.

Напомним, народные депутаты предлагают отменить бумажные медсправки для водителей и ввести электронные выводы. Это должно повысить прозрачность проверок.

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Дата публикации
Количество просмотров
181
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