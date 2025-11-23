В Украине готовятся новые ограничения на выезд: кого коснутся изменения уже в декабре

Закроют ли выезд забронированным работникам

Реклама

В настоящее время в Украине возможность уехать за границу сохраняется для мужчин 18-22 лет и для отдельных групп, которым это разрешено при наличии соответствующих документов. В декабре 2025 года ситуация может измениться.

Об этом рассказала адвокат, партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк в интервью «Факты ICTV».

По словам юристки, причиной таких изменений может стать законопроект №14210, поданный в парламент 14 ноября.

Реклама

В нем предлагают ввести дополнительные ограничения для работников объектов критической инфраструктуры, которые имеют краткосрочное бронирование, но нарушили правила военного учета.

Документ предусматривает:

временный запрет на выезд за границу для работников критической инфраструктуры, забронированных на 45 дней, если у них есть неурегулированные нарушения учета;

расширение перечня оснований, которые могут стать причиной отказа в пересечении границы;

усиленный контроль за тем, как используется бронирование, чтобы его не применяли для частных поездок во время военного положения.

После того, как военнообязанный исправит нарушение и получит обновленное бронирование, возможность выезда будет возобновлена, а дополнительные ограничения не будут действовать.

Издание напоминает мнение нардепов по этому законопроекту: если забронированный работник является ключевым для функционирования государства, он должен оставаться в Украине и выполнять свои обязанности, а не выезжать за границу.

Реклама

Раньше мы писали, какие документы нужны для пересечения границы с ребенком.