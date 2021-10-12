В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп

Злоумышленники заблокировали работу сайта и выключили интернет.
В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.
Об этом сообщил гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина.
"Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, "вырубила" Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", — написал он на странице в Facebook.
Как отметил Щербина, хакерам ничего платить не будут. Сейчас делается все возможное для того, чтобы злоумышленников поймали и привлекли к ответственности.
"Наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней", — отметил он.
Напомним:
- В Киеве разоблачен 25-летнеий хакер, причастный к совершению вирусных атак на более 100 иностранных компаний. Мужчина распространял вредоносные программы с целью дальнейшего вымогательства денег у иностранных компаний за восстановление данных.
- Также в Киеве хакер снимал средства со счетов пользователей платежных систем.