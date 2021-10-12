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В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп

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В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп

Pexels

Злоумышленники заблокировали работу сайта и выключили интернет.

В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ и требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.

Об этом сообщил гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина.

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, "вырубила" Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", — написал он на странице в Facebook.

Как отметил Щербина, хакерам ничего платить не будут. Сейчас делается все возможное для того, чтобы злоумышленников поймали и привлекли к ответственности.

"Наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней", — отметил он.

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