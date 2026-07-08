В Украине хотят бесплатно роздавать "просрочку": что изменит новый закон

Продукты в супермаркете / © Pixabay

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В рамках гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза в Украине предлагают разрешить магазинам передавать на благотворительность продукты питания, у которых заканчивается минимальный срок годности, но которые остаются безопасными для употребления.

Такие изменения предусмотрены законопроектом № 15058, опубликованным на сайте Верховной Рады.

Документ призван привести украинское законодательство в соответствие с европейскими требованиями в сфере безопасности пищевых продуктов, ветеринарной и фитосанитарной политики. Одним из нововведений станет внедрение механизма фудбенкинга, который уже широко применяется в странах ЕС.

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В случае принятия законопроекта непроданные, но безопасные для здоровья продукты питания можно будет бесплатно передавать благотворительным организациям, которые впоследствии будут распределять их среди людей или использовать для приготовления горячих обедов.

Фактически украинцы смогут бесплатно получать продукты, минимальный срок годности которых истек, если они не представляют угрозы для здоровья.

В то же время законопроект предусматривает усиленный контроль за безопасностью таких продуктов. Их пригодность к употреблению будут оценивать операторы рынка, а к скоропортящимся продуктам будут применяться более строгие требования.

Также предлагается внедрить систему оповещения о рисках в продовольственной цепочке для своевременного предотвращения возможных угроз.

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Напомним, во Львовской области временно запретили посещение и купание в озере «Задорожное», более известном среди отдыхающих как «Байкал», после вспышки острой кишечной инфекции среди людей, проводивших там досуг.

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