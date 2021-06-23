В Украине хотят бороться с "купленными дипломами и диссертациями": Раде рекомендуют принять законопроект

С помощью законодательства в Украине хотят влиять и на тех, кто не принимает участие в образовательном процессе.

В Украине хотят на законодательном уровне бороться с дипломами и диссертациями, написанными по заказу. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной Раде поддержать в первом чтении соответствующий законопроект.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

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Законопроект №5461 устанавливает определение академического произведения (диссертации, научной статьи, учебника, пособия и др.)

и признает его передачи для использования другими лицами нарушением академической добродетели.

Впоследствии, после дополнительных изменений в Кодекс об административных правонарушениях, будут основания и для воздействия на тех, кто не принимает участие в образовательном процессе.

Законопроект направлен на установление на уровне закона нормы добропорядочного поведения. Часто преподаватели, студенты или другие лица, которые этим занимаются, ссылаются на то, что законом такие действия не запрещено.

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что в парламенте продолжается работа над законопроектом о нормированием всех проявлений академической недобродетели. Рада может рассмотреть его уже осенью.

"Я очень хотел бы, чтобы мы навсегда унормировали все проявления академической недобродетели и ответственность за них в отдельном базовом законе. Сейчас рабочая группа уже дорабатывает его. Надеюсь, что мы в сентябре сможем его внести комитет и осенью выведем его в зал. И, надеюсь, он будет готов окончательно. Но согласен, что надо дать четкий сигнал, комитет уже сейчас работает над этим вопросом", — сказал он.

Напомним, с 2021 года в Украине отменяются так называемые красные дипломы. Вместо них, украинские высшие учебные заведения будут указывать информацию об успеваемости выпускников в приложении к диплому. Также планируется разрешить ЗВО самостоятельно определять требования к присуждению награды.

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