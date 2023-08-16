В Украине хотят допустить к печати книги российских авторов, осудивших агрессию РФ

Таким автором, например, является русский историк, исследовательница истории Украины XVI-XVIII вв. Татьяна Таирова-Яковлева.
Парламентский комитет намерен разработать возможность печати книг российских авторов, осудивших агрессию РФ.
Об этом говорится в сообщении "Детектор Медиа" со ссылкой на результаты заседания Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.
Ранее издательство "Клио" направило обращение о возможности печати монографии русского историка об Иване Богуне обратилось в комитет.
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике предлагает внести изменения в законодательство, чтобы разрешить печать в украинских издательствах российских авторов, публично осудивших агрессию России против Украины.
Отметим, что автором монографии об Иване Богуне является Татьяна Таирова-Яковлева — русский историк, исследовательница истории Украины XVI-XVIII вв. (Среди ее работ — книги об Иване Мазепе, Колиивщине, периоде Руины и т.п.).
Другие члены комитета поддержали это предложение по разработке предложений по изменению законодательства.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона №9568, предусматривающий внесение изменений в два закона: "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине» и "О внесении изменений в некоторые законы Украины по стимулированию развития украинского книгоиздания и книгораспространения".
Авторы проекта в пояснительной записке отмечают, что эффективное осуществление поддержки распространителей издательской продукции требует внесения технических уточнений в некоторые положения закона.
Напомним, 27 июня в результате российского ракетного удара по Краматорску получила тяжелые ранения украинская писательница Виктория Амелина. Литератор находилась в эпицентре атаки вместе с колумбийской делегацией. Она скончалась в больнице 1 июля.
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