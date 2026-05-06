В Украине хотят изменить правила выезда для 18–22-летних: которые заявили в Раде

Молодежь можут обязать проходить БОВП

Реклама

Пока в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, однако для парней 18–22 лет, которые будут выезжать из Украины, может стать обязательным прохождение БОВП.

Об этом сообщил народный депутат Украины Руслан Горбенко, пишет Telegraf.

Для парней 18-22 лет может стать обязательным прохождение БОВП

Руслан Горбенко заявил, что в случае, если Россия пойдет на масштабную мобилизацию, ситуация в Украине с призывом и прохождением БОВП может измениться. В частности, 18-22-летние, которые будут выезжать из Украины, должны будут сначала пройти базовую общевойсковую подготовку.

Реклама

Без этого они не смогут выехать за границу.

Правительство разрешило молодым парням 18–22 лет выезжать за границу. Горбенко сообщил, что поддерживает решение с одним «но»:

«Я поддерживаю это решение, но с одним исключением: эти ребята должны пройти БОВП. А уже на БОВП рекрутеры, психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше», — сказал Горбенко.

Молодежь во время БОВП, скорее всего, будут стимулировать присоединиться к войску. В частности, на безопасные должности — управление НРК, дронами и т.д.

Реклама

«Откровенно говоря, молодежь, которая может руководить НРК, как на PlayStation в 500 километрах от линии фронта. Такая практика есть, но ее нужно только масштабировать».

В Украине могут изменить правила мобилизации — последние новости:

Напомним, в Украине могут усилить критерии для предприятий, желающих получить статус критически важных и иметь возможность бронировать работников. По словам народного депутата от «Слуги народа» Руслана Горбенко, сейчас есть негласная задача сократить количество таких предприятий на 10–20%.

Требования к критичности повышаются ежеквартально, а для минимизации коррупционных рисков к проверкам привлекают СБУ. Особое внимание уделяется эффективности: если количество забронированных на предприятии растет без соответствующего увеличения объемов производства, оно подлежит тщательной проверке.

В Украине из 10 млн официально трудоустроенных граждан около 1,3 млн имеют бронирование от мобилизации, которое предоставляет отсрочку на 6–12 месяцев. Право на него имеют работники госорганов, ОПК, критической инфраструктуры и компаний со средней зарплатой более 21 617 грн.

Реклама

Сейчас на рынке труда доступно почти 18 тысяч вакансий с бронированием, больше всего в сферах производства, логистики, строительства и транспорта. Критически важные предприятия могут забронировать до 50% своих военнообязанных сотрудников, среди которых наибольшим спросом пользуются инженеры, водители, сварщики и технические специалисты.

Новости партнеров