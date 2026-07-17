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- Украина
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В Украине хотят кардинально изменить требования к укрытиям — что теперь будет
В Раде предлагают запретить приватизацию и использование не по назначению укрытия.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, направленный на усиление контроля за состоянием защитных сооружений и обеспечение беспрепятственного доступа населения к укрытиям во время военного положения.
Законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно документу предлагается запретить использование хранилищ для любых нужд, не связанных с защитой населения. Во время действия военного положения укрытие нельзя использовать для хозяйственной, коммерческой или культурной деятельности. Владельцы также будут иметь право расторгать договоры аренды таких помещений.
Кроме того, законопроект устанавливает новые требования к обустройству защитных сооружений. Укрытия должны быть снабжены электроснабжением, водой, связью, генераторами, запасами медикаментов и другими необходимыми ресурсами. Для большинства типов сооружений также предусматриваются требования по герметичности.
Отдельной нормой предлагается установка камер видеонаблюдения во всех защитных сооружениях. Финансирование этих работ планируется осуществлять на средства государственного бюджета.
Кроме того, органы государственной власти и местного самоуправления обяжут создать интерактивные карты укрытий и регулярно обновлять информацию об их расположении и условиях доступа.
Особое внимание авторы документа уделили вопросу ответственности. В частности, предлагается законодательно закрепить наказание за препятствование доступу граждан к укрытиям во время воздушных тревог.
В Раде хотят запретить закрывать укрытие во время войны: что предусматривает новый законопроект.
Напомним, архитекторы предлагают спасать киевлян укрытиями будущего: подземными бункерами в парках и израильскими комнатами безопасности.
Также сообщалось, что в Полтаве разгорелся скандал вокруг доступа к укрытиям. Детей не пускали в хранилище, пока в конфликт не вмешались случайные прохожие.