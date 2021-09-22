В Украине хотят отказаться от переноса выходных дней: проект закона

В законопроекте определено семь категорий особых дат в Украине.

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками.

Соответствующий законопроект Минкульт вынес на общественное обсуждение.

В документе предлагается не переносить выходной день, если праздник, который является нерабочим днем, совпадает с исходным.

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Исключениями станут: Рождество Христово по юлианскому и григорианскому календарю, Пасха, День Святой Троицы по юлианскому календарю, и Новый год. Они будут сохранять правило переноса выходного дня.

День борьбы за права женщин (8 марта) и День труда (1 мая) предлагается отмечать как международные дни, оставив их выходными.

Также документ определяет такие категории как: государственный праздник, день траура, международный день, памятная дата, профессиональный праздник, скорбный день, традиционный праздник.

Государственные праздники

День соборности Украины (22 января), День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля), День памяти и примирения (8 мая), День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая), День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая), День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа), День Независимости Украины (24 августа), День украинской государственности (28 июля), День защитников Украины (14 октября), День украинского языка и письменности (9 ноября), День достоинства и свободы (21 ноября).

Кроме государственных праздников, законопроект определяет такие категории, как:

День траура;

Международный день — 13;

Памятная дата;

Профессиональный праздник;

Скорбный день — 7;

Традиционный праздник — 20.

Скорбные дни в Украине:

1) День Героев Небесной Сотни — 20 февраля;

2) День чернобыльской трагедии — 26 апреля;

3) День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа — 18 мая;

4) День памяти погибших защитников Украины — 29 августа;

5) День памяти депортированных украинцев — второе воскресенье сентября;

6) День памяти жертв коммунистических репрессий — первое воскресенье ноября;

7) День памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа — четвертая суббота ноября.

Международные дни

Документ определяет 13 международных дней.

В частности: Международный день памяти жертв Холокоста (27 января), Международный день борьбы за права женщин (8 марта), Всемирный день Земли (22 апреля), День труда (1 мая), Международный день семьи (15 мая), Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Международный день молодежи (12 августа), День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа), Международный день демократии (15 сентября), Международный день пожилых людей (1 октября), Международный день толерантности (16 ноября) и Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Традиционные праздники

Законопроект предлагает определить 20 традиционных праздников. В частности:

Новый год (1 января),

День матери (второе воскресенье мая),

День отца (третье воскресенье июня),

Основные религиозные праздники самых распространенных вероисповеданий Украины.

Так в какие же праздники будут выходные

Отметим, что проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законодательством. Новый Год, Рождество по юлианскому и григорианскому календарю, 8 марта, Пасха и Троица по юлианскому календарю, 1 и 9 мая, День Конституции, День Независимости, День защитника и защитницы Украины остаются нерабочими .

Также добавляется еще один выходной — День украинской государственности (28 июля), который будут праздновать в День крещения Руси-Украины в соответствии с указом президента Владимира Зеленского.

Напомним, что в октябре на украинцев ждут "длинные выходные", приуроченные празднованию Дня защитника и защитницы Украины.

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