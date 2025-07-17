В Украине хотят отменить "дистанционку" в школах: заявление Федорова

Дистанционное обучение / © Pixabay

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Потенциальный первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заявил, что скандальный приказ Министерства образования и науки №1112 относительно в том числе дистанционного обучения в школах будет отменен.

Об этом он заявил в видеообращении.

Федоров отметил, что власти будут искать путь, как вывести детей на обучение в безопасные школы.

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«В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет — за Covid, полномасштабную войну — будем искать этот путь», — рассказал чиновник.

В чем проблема с приказом Минобразования №1112?

Ограничение свободы выбора учебного заведения

Документ предусматривает, что с 1 сентября 2025 года внутренне перемещенные ученики должны учиться очно в школе по месту фактического проживания. Это может создать дополнительное психологическое давление на детей, которые уже пережили вынужденное переселение или травматический опыт войны. Для многих из них адаптация к новой школе — непростое испытание.

Ограничения в доступе к дистанционному образованию

Приказ устанавливает новое требование: дистанционные классы должны насчитывать не менее 20 учеников. Это противоречит действующему Закону Украины «О полном общем среднем образовании», где минимальное количество учеников в классе — пять. Таким образом, школы с меньшими дистанционными классами могут потерять возможность их содержать, что ударит по доступности образования для детей в разных регионах.

Осложнения для детей с временно оккупированных территорий

Ученики с ВОТ, согласно новым правилам, могут учиться дистанционно по системе педагогического патронажа. Но для этого родители обязаны предоставить персональные данные и письменное согласие на их обработку. В условиях оккупации, где преследуются любые проявления связи с Украиной, это создает риски для безопасности семей и фактически может помешать доступу детей к украинскому образованию.

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Потенциальная угроза детям в прифронтовых районах

Минобразования настаивает на очном обучении в заведениях, где есть укрытия. Но на практике многие школы в прифронтовых громадах не имеют должным образом оборудованных убежищ или же вообще их не имеют. Дорога в школу в регионах, где регулярно звучат обстрелы, — это еще один фактор опасности. Хотя МОН уверяет, что дистанционная форма обучения не будет полностью отменена, даже в таких случаях будут действовать дополнительные требования.

К слову, ранее образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала, что в Украине ученики 11-х классов все чаще переходят с очного обучения на дистанционное, чтобы успеть уехать из страны до достижения совершеннолетия.

Заметим, правительство запускает в Украине программу «Пакет школьника" — это выплаты в 5000 грн на приобретение всего необходимого для первоклассников, которые будут учиться в офлайн-формате.