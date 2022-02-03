В Украине хотят отменить призыв с 2024 года: что это значит для ВСУ

В Украине хотят отменить призыв с 2024 года: что это значит для ВСУ

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время заседания парламента подписал указ "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии". В документе речь шла о прекращении призыва украинцев с 1 января 2024 года.

"Разработан указ об обороноспособности Украины и привлекательности военной службы. Этим указом предусмотрено увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат... Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро война, а для того, чтобы в дальнейшем был мир”, — сказал президент.

ТСН.ua попытался разобраться в деталях нового документа и что это значит для украинской армии.

В документе, подписанном президентом и впоследствии обнародованном на сайте президента, отдельно говорилось:

о поэтапном увеличении численности Вооруженных Сил Украины в период с 2022 по 2025 годы на 100 000 человек для повышения оборонных возможностей государства;

для повышения оборонных возможностей государства; предусмотрение финансирования на постепенное повышение денежного обеспечния военнослужащих ВСУ;

внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Отдельно этим документом президент поручил Министерству обороны разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе, предусмотрев:

увеличение сроков действия контрактов;

увеличение в течение 2023 года денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы;

формирование системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

Разработать концепцию обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья, и обеспечить при реализации военной кадровой политики внедрение прозрачной системы карьерного роста военнослужащих Вооруженных Сил Украины, построенной на рейтинговой оценке .

Речь не идет о срочной отмене обязательного призыва, этот документ адресован в основном Кабинету Министров и Министерству обороны, чтобы органы власти подготовили ряд законопроектов и приняли меры по усилению обороноспособности Украины и развитию профессиональной армии в ближайшие годы.

Объяснение Министерства обороны

Впоследствии, министр обороны Алексей Резников рассказал детали предложения президента Владимира Зеленского относительно реформы войска. По его словам, с 1 января 2024 года планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.

До 1 января 2024, соответственно, должны принять законопроект, который будет детализировать условия и требования "интенсивной военной подготовки". Министр надеется, что правительство в ближайшее время подготовит этот ряд изменений в законодательство и вынесет на рассмотрение Верховной Рады. "Президент поставил задачу — исходя из наших возможностей, предложить такую модель армии, чтобы ни у кого в Кремле даже мысли не возникало напасть на Украину. У этой задачи есть очень практическое обоснование. Если наше государство будет восприниматься как постоянно рискующее испытать разрушительное вторжение Мы не сможем привлекать достаточно ресурсов, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и численная, профессиональная, мотивированная армия.Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления", — сказал Резников.

Министр обороны Алексей Резников / УНИАН

Он пояснил, что с 1 января 2024 года власти планируют полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов. На сегодняшний день, по его словам, уже есть расчеты и обоснование разных моделей выполнения указа.

В настоящее время украинская армия состоит из трех категорий военнослужащих:

профессиональные кадровые военные, офицеры и сержанты, получившие профессиональное образование;

контрактники, служащие от 6 месяцев до нескольких лет;

призывники срочной службы.

"Эти люди имеют разную подготовку, разную мотивацию, разное видение того, что есть армия в их жизни. Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки", — отметил министр обороны.

Мнение экспертов

По мнению политолога Александра Фесенко, появление этого документа является инициативой Министерства обороны и является реагированием на рост рисков российской агрессии против Украины.

"Безусловно, решение об увеличении зарплаты нашим военнослужащим, их жилищному обеспечению, решению других социальных вопросов является правильным и своевременным. И именно на него обращают самое большое внимание. Однако, на мой взгляд, стратегически более важно решение о поэтапном переходе в профессиональную армию. Об этом дискуссия идет уже 15 лет. Когда-то это обещала сделать еще Юлия Тимошенко. Но по разным причинам это так и не сделали. В нынешней ситуации актуальность такого решения только растет. Однако это не значит, что воевать с врагом должны только профессиональные военные. Напомню о создании территориальной обороны. Также не отменяется и система массовой мобилизации в случае возникновения войны", — отметил политолог.

Народный депутат Сергей Рахманин (фракция "Голос"), член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, комментируя президентский указ, отметил, что он вызывает много вопросов в частности, то, что численность ВСУ увеличивается законом, а не указом, парламентом или президентом. "А именно увеличение должно быть четко просчитано, с учетом реальных задач, стоящих перед военными. И, опираясь на реальные финансовые возможности государства... Переход в профессиональную армию обычно означает сокращение Вооруженных сил, а не их увеличение. В таких случаях военных уменьшается, но они становятся лучше обученными, лучше вооруженными и должны получать существенно больше", – подчеркнул Рахманин.

Идея отмены призыва не нова

Упразднить призыв в армию пытались и раньше. В частности, об этом говорили еще при президентстве Виктора Ющенко. Соответствующий пункт был даже в его предвыборной программе 2010 года. С 2005 года Ющенко начал создавать контрактную армию.

В 2013 году Виктор Янукович подписал указ об отмене срочной службы, при этом должен был быть сохранен набор на срочную службу во внутренних войсках. Впрочем, после событий на Майдане и Революции Достоинства тогдашний исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов этот указ отменил. С тех пор произошло несколько волн мобилизации, а дискуссии о необходимости отмены обязательного призыва в ряды украинской армии возобновились.

В 2019 году в эфире "ТСН.Тиждень" об этом говорил и тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк. "Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы двигаемся в профессиональную армию согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", — сказал он тогда.

Вооруженные Силы Украины / Операция объединенных сил / Facebook

Сегодня на срочную военную службу призывают граждан мужского пола, которым уже исполнилось 18 лет или тех, кто не старше 27 лет, а также украинцев, не имеющих отсрочки от призыва.

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