В Украине хотят отправить сотрудников ТЦК в спортзалы: будут искать "качков"

Рейд ТЦК в спортзале

В Украине предлагают, чтобы представители ТЦК ходили с проверками по тренажерным залам, ища военнообязанных.

Об этом заявил глава Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Юрий Гудыменко в эфире Radio NV.

«Я устал натурально одновременно видеть полностью заполненные спортивные залы какими-то качками, очевидно кем-то забронированными, но очевидно сейчас они не на работе, и одновременно смотреть видео о том, как у нас очередной скандал из-за того, что ТЦК превысили свои полномочия», — заявил Гудыменко.

По его словам, с этой ситуацией «надо наводить порядок», и сообщил, что «над этой задачей уже работают».

«Деталей я предоставить не могу, потому что я, во-первых, не Рустем Умеров и не рассказываю закрытые истории, во-вторых, потому что я не настолько вовлечен в эти вопросы, чтобы уверенно о них говорить», — подытожил Гудыменко.

Напомним, что на Волыни работники ТЦК заехали бусом во двор и задержали троих мужчин, после чего вспыхнула потасовка с местными.

