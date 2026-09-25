В Украине хотят по-новому начислять зарплаты в госсекторе: что изменится

Работа / © pixabay.com

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В Украине готовится новая система оплаты труда в госсекторе. Введение единой тарифной сетки сделает зарплаты и надбавки справедливыми и понятными с самого начала карьеры.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает издание Новости.LIVE.

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Единая тарифная сетка зарплат в Украине: что планируют изменить

По словам спикера парламента, новая система разрабатывается для того, чтобы каждый специалист еще на этапе обучения понимал свои финансовые перспективы и карьерные возможности.

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«Мы выступили сейчас с большой инициативой, введение в Украине единой, единой тарифной сетки, которая сделала бы справедливость для каждого украинца. И когда студент поступает в университет, он должен перед собой видеть окладовую сетку», — отметил Стефанчук.

Глава парламента пояснил, что нынешняя система несправедлива из-за значительных дисбалансов. Например, некоторые работники могут выйти на пенсию уже через 30 лет после непродолжительной работы в прокуратуре и получать значительно большие выплаты, чем другие.

По словам Стефанчука, новый подход должен исправить: человек, который выбирает государственный сектор, будет четко понимать, сколько ему нужно учиться для карьерного роста и каким будет размер зарплаты на каждом этапе. Поэтому планируется пересмотреть не только базовые оклады, но и все доплаты и надбавки, чтобы мотивировать работников профессионально развиваться.

«Вопрос справедливости является приоритетом. Не только заработная плата, а все должно быть пересмотрено надбавки, доплаты. Это должна быть система достойного содержания человека. Мы сейчас работаем отдельно над этим законодательным актом об отдельной тарифной сети», — отметил Стефанчук.

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Председатель Верховной Рады подытожил, что в результате обсуждений удастся разработать честную и понятную систему оплаты труда. Она должна стимулировать работников профессионально расти и продвигаться по тарифной сетке.

Что такое единая тарифная сетка

Тарифная сетка — это система распределения должностей по соответствующим тарифным разрядам, которая устанавливает четкое соотношение между уровнями оплаты труда. Для каждого такого разряда определяется свой коэффициент, а сам должностной оклад рассчитывается на основе базового показателя.

Внедрение этого подхода гарантирует, что зарплата зависит не от личного решения конкретного руководителя, а от объективных критериев: сложности выполняемой работы, квалификации работника, уровня его ответственности и места должности в общей системе.

В то же время, наличие единой сетки не означает абсолютно одинаковой зарплаты для всех. На конечный размер ежемесячных выплат будут влиять законные надбавки, доплаты и премии.

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Работа в Украине — последние новости

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