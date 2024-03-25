В Украине хотят повысить штрафы для водителей — за что "светит" наказание

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №11111, предусматривающий усиление ответственности за не предоставление преимущества в движении транспортным средствам, имеющим на это право.

Об этом говорится на сайте Рады.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты: Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и Ольга Василевская-Смаглюк.

Как отмечают авторы законопроекта, сейчас в Украине штраф за не предоставление преимущества в движении специальным автомобилям с включенными специальными звуковыми или световыми сигнальными устройствами составляет 680 гривен, что не соответствует возможному ущербу причиненного указанным правонарушением.

В пояснительной записке говорится, что в Украине запланировано усовершенствование системы экстренной медицинской помощи для круглосуточного оказания помощи в течение 10 минут после вызова в городе и 20 минут вне города. Также важно решить вопрос о своевременном прибытии транспортных средств аварийно-спасательных служб, а именно машин пожарной охраны, полиции.

Причиной разработки данного законопроекта называют постоянные нарушения участниками дорожного движения ПДД в части предоставления преимущества беспрепятственному проезду машин аварийно-спасательных служб, специализированного санитарного транспорта бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, что не позволяет им оперативно прибыть к месту назначения и оказать необходимую помощь или устранить опасность, которая ставит под угрозу человеческие жизни.

В тексте законопроекта, в частности , предлагается:

установить, что не предоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, влекут наложение штрафа в размере 17 до 25,5 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года;

такое же наказание предусмотрено за непредоставление маршрутным транспортным средствам, в частности транспортным средствам, задействованным для перевозки групп детей, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стоянки, создающих препятствия дорожному движению или угрозе безопасности движения.

эти же нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой создание угрозы жизни и/или здоровью физических лиц, влекут наложение штрафа в размере от 34 до 51 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Украине резко выросло количество женщин с подаренными автомобилями – данные МВД.

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