В Украине хотят продавать смартфоны по-новому

Смартфон / © www.freepik.com/free-photo

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Министерство финансов Украины подготовило проект приказа об обязательном внесении IMEI-кодов смартфонов в таможенные декларации. Инициатором реформы выступило БЭБ, а ее главная цель — борьба с «серым» импортом и схемами уклонения от налогов.

Об этом пишет dev.ua со ссылкой на статью Forbes Ukraine.

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По оценкам авторизованного дистрибьютора Apple «Асбис-Украина», доля нелегально ввезенных iPhone в Украину составляет около 60% (в конце 2025 года достигала 80%). Объем неофициального рынка «яблочных» смартфонов оценивают в $1 млрд, тогда как официального — только в $350 млн. Из-за контрабанды и продажи без чеков государственный бюджет ежегодно теряет 5–6 млрд грн.

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Как будет работать система

Сейчас распространена схема, когда продавец легально завозит 1000 смартфонов, а реализует 10000 — проверить происхождение конкретного гаджета во время обысков правоохранители не могут.

Новый механизм предполагает два этапа:

внесение IMEI в таможенную декларацию — позволит проследить путь смартфона от границы. внесение IMEI в фискальный чека и интеграция баз данных Таможни и Налоговой.

Ожидается, что это усложнит махинации для ритейлеров и вытеснит с рынка торгующих исключительно за наличные деньги без документов.

Что говорят в ведущих сетях

Топ-менеджеры ведущих сетей («Фокстрот», Comfy) поддерживают инициативу, однако отмечают, что результат будет не сразу. После запуска системы контролирующим органам потребуется от 6 до 12 месяцев для накопления базы данных. Легальному бизнесу придется перестроить складской учет, обновить ПО и обучить персонал.

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В «Фокстроте» уверяют, что новация не повлияет на стоимость официальных смартфонов, а дополнительные операционные расходы будут минимальными.

Раньше мы писали о том, можно ли пользоваться телефоном во время зарядки.

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