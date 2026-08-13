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- Украина
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В Украине хотят продавать смартфоны по-новому
Минфин хочет обязать указывать IMEI-коды при импорте смартфонов.
Министерство финансов Украины подготовило проект приказа об обязательном внесении IMEI-кодов смартфонов в таможенные декларации. Инициатором реформы выступило БЭБ, а ее главная цель — борьба с «серым» импортом и схемами уклонения от налогов.
Об этом пишет dev.ua со ссылкой на статью Forbes Ukraine.
По оценкам авторизованного дистрибьютора Apple «Асбис-Украина», доля нелегально ввезенных iPhone в Украину составляет около 60% (в конце 2025 года достигала 80%). Объем неофициального рынка «яблочных» смартфонов оценивают в $1 млрд, тогда как официального — только в $350 млн. Из-за контрабанды и продажи без чеков государственный бюджет ежегодно теряет 5–6 млрд грн.
Как будет работать система
Сейчас распространена схема, когда продавец легально завозит 1000 смартфонов, а реализует 10000 — проверить происхождение конкретного гаджета во время обысков правоохранители не могут.
Новый механизм предполагает два этапа:
внесение IMEI в таможенную декларацию — позволит проследить путь смартфона от границы.
внесение IMEI в фискальный чека и интеграция баз данных Таможни и Налоговой.
Ожидается, что это усложнит махинации для ритейлеров и вытеснит с рынка торгующих исключительно за наличные деньги без документов.
Что говорят в ведущих сетях
Топ-менеджеры ведущих сетей («Фокстрот», Comfy) поддерживают инициативу, однако отмечают, что результат будет не сразу. После запуска системы контролирующим органам потребуется от 6 до 12 месяцев для накопления базы данных. Легальному бизнесу придется перестроить складской учет, обновить ПО и обучить персонал.
В «Фокстроте» уверяют, что новация не повлияет на стоимость официальных смартфонов, а дополнительные операционные расходы будут минимальными.
Раньше мы писали о том, можно ли пользоваться телефоном во время зарядки.