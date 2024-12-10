В Украине хотят разрешить школам оставлять учеников на второй год – при каких условиях

Образовательный омбудсмен предлагает оставлять учащихся на второй год обучения
В Украине в школах могут позволить оставлять детей на второй год обучения из-за неудовлетворительной успеваемости.
Об этом рассказала образовательная омбудсменка Надежда Лещик по итогам встречи с министром образования и науки Оксеном Лисовым.
Лещик предложила предоставить право учебным заведениям оставлять учеников всех классов на второй год обучения в том же классе при одном из условий. В частности, при наличии начального уровня учебных достижений ребенка, при длительном пропуске уроков, отсутствии в течение одного учебного семестра. Решение об оставлении ребенка на повторный курс предварительно будет принимать педагогический совет. Это будет происходить без согласия родителей.
В комментариях под постом некоторые украинцы подвергли сомнению целесообразность такого решения в условиях войны.
Ранее заместитель министра образования Винницкий предложил повысить стоимость обучения в вузах Украины и сделать европейские цены.
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