В Украине хотят разрешить школам оставлять учеников на второй год – при каких условиях

Образовательный омбудсмен предлагает оставлять учащихся на второй год обучения

В Украине в школах могут позволить оставлять детей на второй год обучения из-за неудовлетворительной успеваемости.

Об этом рассказала образовательная омбудсменка Надежда Лещик по итогам встречи с министром образования и науки Оксеном Лисовым.

Лещик предложила предоставить право учебным заведениям оставлять учеников всех классов на второй год обучения в том же классе при одном из условий. В частности, при наличии начального уровня учебных достижений ребенка, при длительном пропуске уроков, отсутствии в течение одного учебного семестра. Решение об оставлении ребенка на повторный курс предварительно будет принимать педагогический совет. Это будет происходить без согласия родителей.

В комментариях под постом некоторые украинцы подвергли сомнению целесообразность такого решения в условиях войны.

Ранее заместитель министра образования Винницкий предложил повысить стоимость обучения в вузах Украины и сделать европейские цены.

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