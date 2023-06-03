В Украине хотят сделать курение "максимально некомфортным": что Минздрав готовит для курильщиков

Табачные предприятия обязали размещать на пачках рисунки, которые на 20-30% уменьшают тягу доставать сигарету.

Украинцам, пристрастившимся к табаку, должно стать неприятно вынимать сигарету из пачки, на которой будет рисунок с визуализацией последствий курения. Приказ Минздрава Украины с соответствующими требованиями по оформлению папиросных пачек был зарегистрирован на этой неделе.

Об этом рассказал главный санврач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

По его словам, в Минздраве планируют сделать максимально неприятным и некомфортным употребление табачных изделий, поэтому соответствующим приказом предусмотрено нанесение на пачках сигарет не только предупреждений о вреде курения, но и соответствующих рисунков.

“Начиная с 11 января [2024 года] на каждой пачке сигарет будет не только медицинское предупреждение, как раньше — курение убивает, курение может вызвать такие-то состояния. Теперь будет соответствующий рисунок с визуализацией последствий курения”, – сообщил Кузин.

Главный санитарный врач отметил, что, как показывают исследования, использование таких рисунков на 20-30% уменьшает тягу доставать пачку и сигарету.

Рисунки, которые выбрали в Минздраве, уже используют в тех странах, которые смогли достаточно эффективно бороться с курением.

“Для очень многих курильщиков это также будет указателем для того, что нужно сделать [чтобы покинуть вредную привычку]. Одним из требований будет, чтобы на этих пачках было указание, куда обратиться, если вы хотите прекратить курить”, — заметил Игорь Кузин.

Он также сообщил, что, по статистике, 87% курильщиков на протяжении последних 12 месяцев думали или пытались бросить курить.

Напомним, американские ученые из Университета Мэриленда изобрели лекарство, позволяющее избавиться от зависимости от марихуаны, блокируя удовольствие от легкого наркотика.

Читайте также: