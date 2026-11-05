В Украине хотят штрафовать за российские песни даже украинских исполнителей: что известно

Запрет российских песен / © pexels.com

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В Украине планируется на законодательном уровне запретить любое публичное воспроизведение русскоязычного культурного продукта, независимо от того, гражданство какой страны имеет исполнитель. Кроме того, санкции предлагают применять и к владельцам площадок, которые будут предоставлять помещения для проведения таких мероприятий.

Об этих инициативах в эфире программы «Культура на часі» сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская.

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В Украине готовят штрафы за исполнение песен на русском языке

Ивановская отметила, что нынешние нормы закона «О культуре» накладывают табу на публичную демонстрацию или исполнение русскоязычного контента только для граждан РФ.

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Из-за такого юридического пробела певцы с украинским паспортом или иностранные музыканты до сих пор имеют право исполнять треки на русском во время выступлений, показывать клипы и транслировать такой контент в соцсетях.

Чтобы устранить этот пробел, рабочая группа Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике подготовила правки к статье 15 упомянутого закона, инициированные народным депутатом Александром Санченко. Они распространят запрет на всех артистов без исключения.

Обновленные правила охватят любое воспроизведение русскоязычного контента в публичной плоскости — на уличных площадках, в концертных залах, во время массовых мероприятий и в общественном пространстве. Финансово будут отвечать и владельцы ресторанов, кафе или концертных холлов, которые будут соглашаться предоставлять помещения под такие события.

В то же время чиновница подчеркнула: создавать культурный продукт на русском языке никто не запрещает. Нормы законопроекта не вмешиваются в частную творческую деятельность, а налагают ограничения исключительно на ее публичное распространение.

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Какие штрафы будут грозить за исполнение российских песен

За первоначальный проступок хотят официально предупреждать или штрафовать от 13 600 до 17 000 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф возрастет до 20 400 — 25 500 гривен.

Отправлять сигналы о нарушении смогут сами граждане. Для этого необходимо будет зафиксировать случай и оформить жалобу на официальном портале языкового омбудсмена. После этого уполномоченный представитель проверит доказательства и примет решение о вынесении предупреждения или штрафа.

Интернет-сегмент и трансляция архивного кино

Также Елена Ивановская прокомментировала вопрос о русскоязычном контенте в Интернете. Она подчеркнула, что это направление нуждается в дополнительных механизмах контроля, чтобы уберечь подростков от культурного влияния страны-агрессора.

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Кроме того, во время разговора разобрали демонстрацию архивных фильмов на русском языке с научной, исследовательской или образовательной целью. Омбудсмен объяснила, что никаких отдельных льгот для таких сеансов не предусмотрено: если фильм показывают на языке оригинала, его обязательно нужно дублировать синхронным переводом или сопровождать украинскими субтитрами.

Законопроект №15412 ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

Запрет русскоязычного контента в Украине: последние новости

Напомним, в Украине готовят законодательные изменения для полного запрета на русскоязычный культурный контент в публичном пространстве. Как сообщила языковой омбудсмен Елена Ивановская, соответствующие правки уже подготовлены к языковому законодательству и Закону «О культуре».

В частности, статья 15 последнего должна полностью вывести из правового поля любой русскоязычный продукт независимо от исполнителя.

Кроме того, инициативы предусматривают строгие требования к образовательной и внешкольной сферам. Государственный язык становится единственным для преподавания, общения и предоставления услуг в любых учебных заведениях, кружках и секциях, за исключением заведений для национальных меньшинств.

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