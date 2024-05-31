В Украине хотят создать военную полицию: чем она будет заниматься

В пятницу, 31 мая, в Верховной Раде инициировали создание в Украине военной полиции. Министерство обороны призывает депутатов поддержать законопроект.

Министерство обороны Украины призвало народных депутатов определить приоритетный законопроект о создании военной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект №6569-д о создании военной полиции на базе Военной службы правопорядка ВСУ. Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21”, — говорится в сообщении.

Министерство отметило необходимость следственных полномочий для военной полиции и заявило, что планирует сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.

"Этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, которые остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция", — отметили в Минобороны.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что в Украине планируют создать новое подразделение, которое будет входить в состав Минобороны – военную полицию.

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