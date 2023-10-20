В Украине хотят тотально дерусифицировать Google: что предложила Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google, прибывшими в Киев. На встрече она отметила необходимость дерусификации поиска в Google.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

В частности, Зеленская встретилась с вице-президентом по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом по вопросам Центральной и Восточной Европы Патриком Ворнкингом.

"Благодарим за частичную дерусификацию поиска и просим активнее продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи Google для украинских пользователей в Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина", — отметила Елена Зеленская.

Кроме того, она обратилась к представителям Google с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов.

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"Елена Зеленская предложила представителям компании совместные проекты в сфере ментального здоровья. Она подчеркнула, что во время социологического исследования, проведенного в третий саммит первых леди и джентльменов в 11 странах, выяснилось, что ментальное здоровье наряду с бедностью входит в пятерки вызовов для всего мира, а самым большим вызов для молодых людей и подростков", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская онлайн приняла участие в совместном культурном событии с республикой Кипр по случаю запуска украиноязычного аудиогид в крупнейшем музее страны – Археологическом музее Никосии.

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