Украинцам нужны корректные ответы на поиск в Google: что предлагает Елена Зеленская

Зеленская подчеркнула, что корректные ответы на поиск в Google сейчас – часть информационной безопасности всего мира.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google – вице-президентом по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом по вопросам Центральной и Восточной Европы Патриком Ворнкингом, прибывшим в Киев.

Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Елена Зеленская поблагодарила за многолетнее партнерство в различных областях культурной и общественной жизни, а также за принципиальную позицию компании во время российского полномасштабного вторжения в Украину.

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В частности, в Google одними из первых применили санкции против РФ. Компания приостановила рекламу в России, сотрудничество с российскими рекламодателями. YouTube удалил более 9 тыс. каналов и 70 тыс. видео, искажавших правду об агрессии РФ.

26 февраля 2022 г. Google на неопределенный срок приостановил монетизацию государственных СМИ РФ в мире, в частности RT и Sputnik, а 2 марта YouTube заблокировал все каналы в Европе, связанные с государственными средствами массовой информации России.

Киберзащита учетных записей украинцев

Также Google расширила киберзащиту для учетных записей украинцев и помогла украинским государственным ресурсам и СМИ в защите от DDoS-атак.

Елена Зеленская подчеркнула, что корректные ответы на поиск в Google сейчас – часть информационной безопасности всего мира.

Готовясь к встрече, первая леди провела ряд консультаций с отраслевыми министерствами, чтобы собрать их самые актуальные запросы.

Елена Зеленская и представители Google

"Чей Крым?"

"Хочу привлечь внимание к вопросу, который для нас имеет принципиальное значение. Это некорректное изображение сервисом территории Украины, с чем имеем дело с 2014 года, с начала временной оккупации Россией АР Крым и города Севастополя. В зависимости от страны или региона, из которого сделан запрос "Украина" или "Ukraine", Google Maps Украину показывают по-разному: если запрос сделан с территории Украины, то в Google Maps Крым отображается как часть Украины, если запрос сделан с территории РФ, то в Google Maps Крым, который является неизвестным. емкой частью Украины, отображается как часть РФ Если запрос сделан из Европы, то Google Maps показывает Крым как спорную территорию. местонахождение пользователя", – сказала супруга президента.

Дерусификация поиска в Google

Первая леди также отметила необходимость дерусификации поиска в Google.

"Спасибо за частичную дерусификацию поиска и просим активнее продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи Google для украинских пользователей в Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина", – отметила она и добавила, что это касается и типовых рекомендаций на YouTube, которые сейчас также преимущественно российские.

"Обращаемся к вам с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев с российского на украинский и европейский", – добавила супруга президента.

Елена Зеленская предложила представителям компании общие проекты в сфере ментального здоровья. Она подчеркнула, что во время социологического исследования, проведенного в третий саммит первых леди и джентльменов в 11 странах, выяснилось, что ментальное здоровье наряду с бедностью входит в пятерку вызовов для всего мира, а наибольший этот вызов для молодых людей и подростков.

Безопасность детей в интернете

Первая леди призвала к продолжению сотрудничества по безопасности детей в интернете: "Безопасность в интернете для детей, подростков и молодежи остается важнейшим вопросом как профилактика ментальных расстройств и проблем, и мы заинтересованы продолжать сотрудничество с Google Украина для увеличения количества таких решений, как Google Interland – игра, которая учит детей быть вежливыми в сети, различать правду и жуликов, делиться информацией и хранить свои персональные данные".

Елена Зеленская и представители Google

Цифровизация культурного наследия Украины

Также было обсуждено сотрудничество в цифровизации украинского культурного наследия и музеев, в частности, создание иммерсивных выставок для распространения украинской культуры и знаний о ней в мире.

"Мы благодарны компании Google за поддержку Украины и активное сотрудничество, в частности в области культуры и искусства (Google Arts & Culture/GAC). Как известно, платформа GAC имеет одну из крупнейших оцифрованных и консолидированных библиотек визуального искусства, которая содержит много работ украинских авторов. К сожалению, по историческим причинам значительное количество работ все еще имеет ложную идентификацию – их происхождение определяется как российское. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Google по определению и изменению идентификации художников", – отметила Зеленская.

Напомним, Google пытается догнать по популярности ChatGPT, поэтому добавит в собственный ШИ Bard новые функции.

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