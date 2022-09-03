В Украине хотят упростить процедуру назначения субсидий: что предлагают изменить и кого это будет касаться

Согласно предложению ведомства использование ИТ-систем Пенсионного фонда позволит принять документы граждан на получение жилищных субсидий и льгот в любой точке Украины.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

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Отмечается, что прием документов и назначение субсидий и льгот осуществляется управлениями социальной защиты населения (УСЗН), на местном уровне, и осуществляется с привязкой к месту, где размещен соответствующий УСЗН. Оригиналом поданных документов и выплатных документов является бумажная форма, что опасно во время боевых действий или оккупации.

"Во время войны проработка заявлений на субсидии и льготы в общинах, где продолжаются боевые действия или временно оккупированные, невозможна. А в тех общинах, куда перемещаются граждане, процедура назначения — сложная и длительная. Ведь при смене места жительства, человек должен сообщить УСЗН, где состояла на учете, для прекращения предоставления выплат. А затем обратиться в УСЗН за новым местом жительства для перевода получения выплаты. Это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек остается без выплат", — говорится в сообщении.

Поэтому для лиц, вынужденно изменивших место жительства в связи с боевыми действиями, предоставит возможность обратиться по вопросу назначения жилищной субсидии или предоставления льгот в органы Пенсионного фонда Украины, а также в ЦНАПы или онлайн — в местные органы (через приложение "Социальное общество" "). Это позволит автоматизировать процессы начисления и выплаты льгот и жилищных субсидий.

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