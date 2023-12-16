В Украине хотят усилить роль местных органов власти во время мобилизации

Народная депутат от "Слуги народа" Марианна Безугла обнародовала последние наработки нового законопроекта по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы, в котором предусмотрено, в частности, усиление роли местных органов власти во время мобилизации.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в субботу, 16 декабря.

По словам Безуглой, нормами законопроекта, который готовят к регистрации в Верховной Раде, местные органы власти и государственные администрации будут обязаны вовлекаться в процесс мобилизации, а не "способствовать мобилизации", как это было ранее.

Изменения также коснутся мобилизации транспортных средств. Она будет касаться всех, за исключением физических лиц.

При объявлении военного положения также предусмотрено ограничение прав уклонистов и усиление участия Национальной полиции.

Напомним, в Украине идет мобилизация через рекрутинговые компании, с помощью которых призывают людей на те специальности, которые нужны.

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