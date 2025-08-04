В Украине хотят увеличить штраф за игнорирование спецсигналов: о какой сумме идет речь

Дорогая / © Pixabay

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В Украине предлагают увеличить штраф за игнорирование спецсигналов «скорой», полиции или спасателей. Так, эта сумма может составлять не 680 гривен, а 51 000 гривен.

Об этом говорится в новом законопроекте №11111, внесенном в Верховную Раду.

Почему решение важно

Известно, что при трагедиях или чрезвычайных ситуациях для спасения пострадавших каждая секунда имеет значение. К сожалению, ситуации, когда медики «скорой» опаздывают с оказанием неотложной помощи не единичны. Нередко это случается из-за того, что водители игнорируют сигнал, создавая пробку. Цена этому — чья-то потерянная жизнь. Поэтому водители должны осознавать серьезность ситуации и нести ответственность за свои действия.

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По словам инициаторов законопроекта, штраф в 680 гривен, очевидно, не сдерживает нарушителей. Однако сумма в 51 000 гривен — это наказание, которое сегодня платят нетрезвые водители или те, которые двигаются в состоянии наркотического опьянения.

Украинцев призывают оперативно увольнять полосу, если услышали сирену. Таким образом, соответствующие службы смогут вовремя добраться до места происшествия, к примеру, чтобы задержать преступника или спасти чью-то жизнь.

Ранее речь шла о том, что за пересечение двойной сплошной водителями предусмотрены штрафы. Но в законе все же предусмотрены исключения.

Юрист Игорь объясняет, что ситуация оценивается не формально, а по обстоятельствам. Если линия не видна из-за снега или грязи, штрафовать — это юридическая ошибка. Аналогичная ситуация, когда на дороге авария и объехать ее можно только через разметку.

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