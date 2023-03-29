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В Украине хотят внести изменения в процесс мобилизации и выдачи повесток: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Украине хотят внести изменения в процесс мобилизации и выдачи повесток: что известно

Фото: Associated Press

В оборонном парламентском комитете продолжается работа.

В Украине планируется усовершенствовать процедуры проведения мобилизационных мероприятий. Над этим работают в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом рассказал "Укринформу" член Комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации. Например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", — подчеркнул представитель оборонного комитета.

По его словам, в настоящее время в парламентском комитете продолжается работа по совершенствованию процедуры проведения мобилизационных мероприятий. В частности, законодательные изменения будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток ВПЛ, которые вынуждены проживать не по месту постоянной регистрации.

Напомним, военное положение и общая мобилизация продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Военные и полиция выписывают повестки на улице мужчинам от 18 до 60 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил военному руководству создать резервы личного состава. В запас ВСУ относят резервисты при условии, что они пригодны по состоянию здоровья до прохождения военной службы в мирное или военное время и не достигли предела пребывания в запасе.

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Дата публикации
Просмотры
4414
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