В Украине хотят внести изменения в процесс мобилизации и выдачи повесток: что известно

В Украине планируется усовершенствовать процедуры проведения мобилизационных мероприятий. Над этим работают в Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом рассказал "Укринформу" член Комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"По результатам заседания оборонного комитета, где были все руководители высшего уровня, отвечающие за мобилизационные мероприятия, выяснили, почему возникают такие неправильные ситуации. Например, когда военнослужащий был сразу направлен в зону боевых действий после призыва на службу. Эти вопросы мы взяли на контроль. Такого точно больше не будет. Виновные будут привлечены к ответственности", — подчеркнул представитель оборонного комитета.